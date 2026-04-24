नूरपुर पंचायत चुनाव: कांग्रेस ने विक्रम सिंह बिट्टू को घोषित किया जिला परिषद प्रत्याशी

Nurpur News: नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद के चारों वार्डों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है.

यह घोषणा पूर्व विधायक अजय महाजन और नव-निर्वाचित मंडल अध्यक्ष संदेश डढवाल के नेतृत्व में की गई. खास तौर पर नवगठित भड़वार वार्ड से कांग्रेस ने पंचायत खैरियां के पूर्व प्रधान विक्रम सिंह बिट्टू को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है. यह वार्ड 13 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता है.

टिकट मिलने के बाद विक्रम सिंह बिट्टू ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत करेंगे. उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि उनके प्रयासों से खैरियां में मिडिल स्कूल को पहले हाई स्कूल और फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिला. साथ ही करीब एक करोड़ रुपये की लागत से नए स्कूल भवन का निर्माण कार्य भी जारी है.

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स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि स्थानीय डिस्पेंसरी को अपग्रेड कर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया गया, जो अब सिविल अस्पताल नूरपुर के बाद इलाके का दूसरा बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है. इसके अलावा चौक खैरियां का सौंदर्यीकरण और पंचायत भवन जैसे कई विकास कार्य भी उनके कार्यकाल में पूरे हुए.

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी लालच के निष्पक्ष तरीके से मतदान करें. साथ ही भरोसा दिलाया कि जीत मिलने पर सभी पंचायतों में समान विकास सुनिश्चित किया जाएगा.

फिलहाल नूरपुर में पंचायत चुनावों को लेकर माहौल गरमा गया है और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में मजबूत एंट्री कर दी है.