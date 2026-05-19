पंचायती राज चुनावों को लेकर नूरपुर में चुनावी रिहर्सल, प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां कीं पूरी

Nurpur News: आगामी पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर नूरपुर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में नूरपुर स्थित खंड विकास कार्यालय में चुनावी रिहर्सल आयोजित की गई, जिसमें चुनाव ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत जानकारी दी गई.

रिहर्सल के दौरान मतदान सामग्री वितरण, मतपेटियों की सुरक्षा, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतगणना प्रक्रिया से संबंधित जरूरी दिशा-निर्देश कर्मचारियों को समझाए गए.

26, 28 और 30 मई को होंगे चुनाव

Ashok Kumar ने बताया कि पंचायती राज चुनाव 26, 28 और 30 मई को आयोजित किए जाएंगे. चुनावों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं.

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उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में वार्ड स्तर पर अलग-अलग पोलिंग पार्टियां और टीमें तैनात की जाती हैं, इसलिए कर्मचारियों को प्रत्येक चरण की जानकारी देना जरूरी होता है.

मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा पर विशेष फोकस

रिहर्सल के दौरान कर्मचारियों को मतदान केंद्रों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, चुनाव सामग्री के रख-रखाव, मतदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और मतगणना संबंधी नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई.

प्रशासन ने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी है. अशोक कुमार ने बताया कि इस संबंध में पुलिस विभाग के साथ समन्वय किया गया है और सुरक्षा ड्यूटियां निर्धारित कर दी गई हैं.

संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होगा

उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति न बने.

प्रशासन ने चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों से निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की है. साथ ही मतदाताओं से भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने का आग्रह किया गया है.