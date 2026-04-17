नूरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 20.61 ग्राम हेरोइन बरामद, आरोपी गिरफ्तार

Nurpur News: पुलिस जिला नूरपुर की CIA टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20.61 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

गश्त के दौरान मिली सफलता

एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम भदरोया-डमटाल क्षेत्र में गश्त पर थी. इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक Hyundai i10 कार (HP-18A-5295) को रोककर तलाशी ली गई.

कार से बरामद हुआ चिट्टा

तलाशी के दौरान वाहन से 20.61 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ के साथ वाहन को भी कब्जे में ले लिया.

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आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज

पुलिस ने आरोपी प्रदीप कुमार उर्फ शंगा (उम्र करीब 52 वर्ष), निवासी गांव छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को मौके पर गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ थाना डमटाल में NDPS एक्ट की धारा 21, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जांच जारी, पुलिस की अपील

पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है.

जिला पुलिस नूरपुर ने आम जनता से अपील की है कि नशे के खिलाफ इस अभियान में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें.