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नूरपुर पुलिस की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, पांच वाहन जब्त

हिमाचल प्रदेश पुलिस के नूरपुर पुलिस जिला ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 वाहन जब्त किए हैं. कुलभूषण वर्मा ने बताया कि इंदौरा और नूरपुर क्षेत्र में खनन माफिया के खिलाफ लगातार अभियान जारी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 26, 2026, 04:18 PM IST

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नूरपुर पुलिस की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, पांच वाहन जब्त

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश पुलिस के पुलिस जिला नूरपुर ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इस अभियान के तहत पुलिस ने पांच वाहनों को जब्त किया है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध खनन गतिविधियों में किया जा रहा था.

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक Kulbhushan Verma ने बताया कि जब्त किए गए पांच वाहनों में चार मामले Indora क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि एक मामला नूरपुर क्षेत्र से संबंधित है. उन्होंने कहा कि जिला पुलिस खनन माफिया के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई निगरानी
एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि Chakki Khad, Beas River और मंड रियाली जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की विशेष निगरानी जारी है. इन इलाकों में अवैध खनन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं.

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खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई जारी
पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण और सरकारी संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए आगे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.

जिला पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं अवैध खनन की गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

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