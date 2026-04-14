नशे के खिलाफ नूरपुर में बड़ी कार्रवाई: 1.21 किलो चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

Nurpur News: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर को एक बड़ी सफलता मिली है. CIA टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाकाबंदी के दौरान दो आरोपियों को भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया है.

चेकिंग के दौरान पकड़ी गई बड़ी खेप

एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा के अनुसार, CIA टीम ने रेहन क्षेत्र के सकरी खड्ड श्मशान घाट के पास नाकाबंदी कर रखी थी. इसी दौरान एक ऑल्टो कार (HP 47A 2812) को जांच के लिए रोका गया.

तलाशी लेने पर कार से 1 किलो 210 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसे तुरंत कब्जे में लेकर वाहन सहित जब्त कर लिया गया.

आरोपी चंबा जिले के निवासी

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है:

रोबिन (33 वर्ष), निवासी नैनीखड्ड, तहसील भटियात, जिला चंबा

यूसुफ (24 वर्ष), निवासी चड़ियारा, तहसील व जिला चंबा

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NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना रेहन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है.

सप्लाई चेन की जांच शुरू

पुलिस अब इस मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह नशीला पदार्थ कहां से आया और कहां सप्लाई किया जाना था.