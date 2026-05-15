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नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मां-बेटे समेत 3 तस्कर गिरफ्तार; घर और स्कूटी से मिला चिट्टा

नूरपुर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद किया है. मां-बेटे समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 15, 2026, 04:13 PM IST

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नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मां-बेटे समेत 3 तस्कर गिरफ्तार; घर और स्कूटी से मिला चिट्टा

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में 48 ग्राम से ज्यादा हैरोइन (चिट्टा) बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई Nurpur Police की CIA टीम ने की.

पहले मामले में मां-बेटे के घर से 41.40 ग्राम चिट्टा बरामद
एसपी Kulbhushan Verma ने बताया कि CIA टीम ने गांव भदरोया में एक रिहायशी मकान पर दबिश दी. कानूनी प्रक्रिया के तहत तलाशी के दौरान सिलाई मशीन के स्टैंड के नीचे छिपाकर रखा गया एक पैकेट बरामद हुआ.

जांच करने पर पैकेट से 41.40 ग्राम हैरोइन बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर ही नशीला पदार्थ कब्जे में लेकर मां-बेटे को गिरफ्तार कर लिया.

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वनीता देवी (43) और उसके बेटे अमन (24) निवासी वार्ड नंबर 3, भदरोया, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है.

दूसरे मामले में स्कूटी सवार युवक पकड़ा
एक अन्य कार्रवाई में CIA टीम ने भदरोया-कंडवाल सड़क पर रॉयल ढाबे के पास नाकाबंदी के दौरान एक स्कूटी सवार युवक को रोका. चेकिंग के दौरान युवक ने घबराकर जेब से माचिस की डिब्बी सड़क किनारे फेंक दी.

पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में डिब्बी की जांच की, जिसमें से 6.7 ग्राम हैरोइन बरामद हुई. आरोपी की पहचान विक्रम चौधरी (28) निवासी वार्ड नंबर 7, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी नंबर HP38F-3756 को भी कब्जे में ले लिया.

NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज
पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ Damtal Police Station में NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किए हैं.

एसपी कुलभूषण वर्मा ने कहा कि पुलिस जिला नूरपुर नशा तस्करी के नेटवर्क और मुख्य सप्लायर्स तक पहुंचने के लिए मामले की गहन जांच कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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