OK ਤਾਂ ਸਭ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੁਲ ਫਾਰਮ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ

ਦਿੱਲੀ : ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ OK ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ Boss ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, 2 ਅੱਖਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਹਿਮਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ OK ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ 2 ਲੈਟਰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ OK ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ OK ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

182 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ OK ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

OK ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ Common Words ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਸਪੇਂਟੈਂਸੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ ਵਰਗੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, OK ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, 'Olla Kalla'. ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ All correct. OK ਸ਼ਬਦ 182 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਾਰਲਸ ਗੋਡੋਨ ਗ੍ਰੀਨ (Charles Gordon Greene) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਲ 1839 ਵਿੱਚ ਲਖਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਫੁੱਲ ਐਬਰੀਵੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ LOLZ, OMG, ਜਾਂ NBD ਆਖਦੇ ਹਾਂ, OK ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “Oll Korrect” ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗਰਾਮਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਸਟਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1839 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ OW ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ "oll wright" ਜਾਂ all right ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.

ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿੱਸਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OK ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਲ 1840 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Martin Van Buren ਦੇ ਰੀ- ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਾਸਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰੁਕਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ Van Buren ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ Old Kinderhook" ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ "OK" ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ “OK Clubs” ਬਨਾਓ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਡਬਲ ਮਿਨਿੰਗ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ. Old Kinderhook ਵੀ ਅਤੇ All Correct ਵੀ.

OK ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਫੈਕਟ

Huffpost ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ OK ਮੁੱਢਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਜਾਤੀ Choctaw ਦੇ ਸ਼ਬਦ okeh ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਅਲੋਫ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. OK ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਕ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ Smithsonian ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ OK ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.



Smithsonian ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, OK ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਨਮ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਸੇ OK ਸ਼ਬਦ ‘All Correct’ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ “Oll Korrect” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ AC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ OK ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ OK ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘All Correct’, ਜਿਸਨੂੰ “Oll Korrect” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ Okay ਹੈ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ OK ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.

