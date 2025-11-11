ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ

Delhi Blast News: ਸ਼ੱਕੀ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Delhi Blast News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਮੁਜ਼ਮਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਮਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ
ਮੁਜ਼ਮਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਾਂਗੀ।' ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੋਲਿਆ।"
ਮੁਜ਼ਮਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ।"
ਉਮਰ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।