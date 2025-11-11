Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2997939
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ

Delhi Blast News: ਸ਼ੱਕੀ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:10 PM IST

Trending Photos

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ

Delhi Blast News:  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਮੁਜ਼ਮਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ੱਕੀ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਮਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ

Add Zee News as a Preferred Source

ਮੁਜ਼ਮਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਾਂਗੀ।' ਉਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੋਲਿਆ।"

ਮੁਜ਼ਮਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ।"

ਉਮਰ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

TAGS

Delhi blast newsOmar sister-in-lawpunjabi news

Trending news

governor shiv pratap shukla
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का किया शुभारंभ
jagat singh negi
दिल्ली कार ब्लास्ट की टाइमिंग पर जगत नेगी के सवाल, 'चुनाव के समय क्यों होती घटनाएं'
Solan News
बद्दी के आई सिक्योर होटल में भोजन में मिला कॉकरोच, मैनेजर ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत
Sirmaur news
सिरमौर की बेटी नव्या ने रचा इतिहास, अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएगी प्रतिभा
Islamabad Blast
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ
Bhagwan Birsa Munda Birth Anniversary
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस
Paddy Procurement News
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 150 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ
Bilaspur News
हिंद केसरी दंगल के लिए हिमाचल के 19 पहलवान चयनित, घुमारवीं में हुआ दमदार ट्रायल
Khanna Accident
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਟੱਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ; ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
Dharmendra Health Update
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ