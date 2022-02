Operation Ganga : यूक्रेन में फंसे 709 नागरिकों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते वतन वापस लाई सरकार

नई दिल्ली : Operation Ganga : भारत सरकार रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच फंसे अपने 709 नागरिकों को सुरक्षित वतन वापस ले आई है. ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट शाम करीब 7:50 बजे मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंची. यहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संकटग्रस्त यूक्रेन से लौटे लोगों की अगवानी की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी का मुद्दा उठाया था. रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 250 भारतीयों को लेकर दूसरी फ्लाइट रात करीब 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची. यहां नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुखारेस्ट के रास्ते भारत लाए गए भारतीय नागरिकों को फूल देकर उनका स्वागत किया और बातचीत की.

सिंधिया ने आश्वासन दिया कि पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति के संपर्क में हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है कि सभी भारतीयों को सुरक्षित घर लाया जाए.

WATCH LIVE TV

वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 240 भारतीय छात्रों व नागरिकों को लेकर तीसरी फ्लाइट किसी दिल्ली पहुंचने वाली है. यूक्रेन में फिलहाल करीब 16,000 भारतीय फंसे हुए हैं.

वतन वापसी की खुशी

भारत लौटे छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी. रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से भारतीयों को वतन वापस लाने वाले विमान के कैप्टन अंचित भारद्वाज ने कहा, यह एक समन्वित प्रयास था. भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट कर स्वदेश वापस लाना हमारे लिए खास था. हमें इस ऑपरेशन को समय पर पूरा करने की खुशी है.

It was a well-coordinated effort. It was special for us to airlift them (Indian students) back into their home country. We're glad to complete this process on time: Captain Anchit Bhardwaj pic.twitter.com/VnDRDvAkRF

एक केबिन क्रू इंचार्ज रजनी पॉल ने कहा, हमें भारतीयों को घर वापस लाने के ऑपरेशन का हिस्सा बनने पर गर्व है. उन्होंने बताया कि कुछ छात्र पिकअप प्वाइंट तक पहुंचने के लिए अपना सामान लेकर 9-10 किमी तक चले. उन्होंने भारतीयों की वापसी पर भारत सरकार को धन्यवाद दिया.

#WATCH | "We're proud to be a part of the operation to fly home Indians. Some students walked 9-10 km carrying their luggage to reach the pickup point. Thanks to Indian govt (that they reached home country safely)," says Cabin Crew In-charge, Rajni Paul pic.twitter.com/0fQWmlWv2k

— ANI (@ANI) February 26, 2022