ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਬੰਧੂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:40 AM IST

Cyclone Ditwah: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਸਾਗਰ ਬੰਧੂ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

Cyclone Ditwah: ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾਹ ਕਾਰਨ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਬੰਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਬੰਦਰਨਾਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਝਾਅ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਸਾਗਰ ਬੰਧੂ'—ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦਿਤਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ-130ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ 10 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਭੀਸ਼ਮ ਕਿਊਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੰਬੋ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਆਈਏਐਫ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀ-17 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
- 247 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ IL-76 ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
- 76 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ C-130J ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰਡਾਨ) ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
-+94 773727832
-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

