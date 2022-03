Oscars के मंच पर गरमाया माहौल, Will Smith ने होस्ट को मारा घूसा..Video वायरल

चंडीगढ़- Oscars 2022 में कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी. भरी महफिल में मशहूर एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) ने प्रजेंटर क्रिस रॉक (Chris Rock) को मुक्का मार दिया.

हंसी खुशी का माहौल अचानक लड़ाई में बदल गया. दरअसल, प्रजेंटर क्रिस रॉक (Chris Rock) ने विल स्मिथ (Will Smith) की पत्नी पर जोक मारा था. उन्होंने विल स्मिथ की पत्नी के बालों को लेकर कमेंट किया, जिसके बाद विल स्मिथ आग बबूला हो गए.

विल स्मिथ खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर जा पहुंचे. जब विल स्टेज पर आए तो क्रिस उन्हें देखते ही रह गए. विल ने आते ही क्रिस को जोर का मुक्का दे मारा जिसके बाद वह खड़े होकर मंच पर गए और फिर क्रिस रॉक को मुक्का जड़ दिया.

इससे वहां मौजूद सभी के होश उड़ गए. क्रिस रॉक मुक्का खाने के बाद थोड़ी देर सन्न खड़े रहे. विल ने उन्हें कहा कि मेरी पत्नी का नाम अपने मुंह से दोबारा मत निकालना और क्रिस ने जवाब दिया कि वह ऐसा नहीं करेंगे. ऑस्कर्स 2022 सेरेमनी में शामिल लोगों के साथ-साथ इवेंट को टीवी पर देखने वाली जनता भी शॉक रह गई.

UNCENSORED EXTENDED VERSION of Will Smith smacking Chris Rock from Japanese TV pic.twitter.com/s9BZoRyrrm

— Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022