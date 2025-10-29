Advertisement
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, AAP ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

Punjab AAP vs Centre: ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:45 PM IST

Punjab AAP vs Centre: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ।

ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ “ਟੋਕਨ ਮਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਕਨ ਰਕਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 49 ਦਿਨ ਹੋਣ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲ ਗਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 

 

