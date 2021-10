प्रेग्नेंट होने के लिए महिला ने खा ली ज्यादा दवाई फिर जो हुआ, वह हैरान करने वाला था

नई दिल्ली : गर्भधारण में समस्या होने पर डॉक्टर अक्सर महिलाओं को दवा खाने की सलाह देते हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने प्रेग्नेंट होने के लिए गर्भधारण करने वाली दवा का ज्यादा सेवन कर लिया. जब डिलीवरी का समय नजदीक आया तो उसकी तबियत बिगड़ गई. उसे अस्पताल ले जाया गया.

यहां डॉक्टरों ने तुरंत उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया. करीब एक घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद जो हुआ, वह हमसे से हर किसी को हैरान करने के लिए काफी है. दरअसल इस महिला ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सात बच्चों को जन्म दिया.

खुशी की बात यह है कि मां और सभी बच्चे स्वस्थ हैं . हालांकि बच्चों को अभी NICU में रखा गया है. मेडिकल साइंस की दुनिया को अचरज में डालने वाला वाकया पकिस्तान के ऐबटाबाद में सामने आया है. खैबर पख्तूनख्वा के स्वस्थ्य विभाग ने इन बच्चों की एक फोटो शेयर करते हुए यह जानकारी दी है. हालांकि फोटो फ्रेम में सिर्फ 6 शिशु ही आ पाए.

A mother has given birth to 7 babies in Abbottabad, the seventh baby is in NICU. The mother is admit in hospital and being treated through the Sehat Card Plus Programme. KP Health Department extends all the well wishes to the family. pic.twitter.com/QKRHBmh0M4

— Health Department KP (@HealthKPGovt) October 16, 2021