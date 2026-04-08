ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਅਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Panchkula Police Arrest Gangster: ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਜੌਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ .32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ 5 ਜਿੰਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮਨਗਰ ਪਿੰਜੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਰਮ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਤਲ, ਮਾਰਪੀਟ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 8 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਕਾ-ਪਿੰਜੌਰ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਰਮ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।