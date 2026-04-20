पांवटा साहिब कांग्रेस में बगावत! मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति पर घमासान—कार्यकर्ताओं ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी

Himachal Congress Controversy: पांवटा साहिब कांग्रेस में मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद विवाद गहरा गया है. कार्यकर्ताओं ने भेदभाव के आरोप लगाते हुए प्रदेश नेतृत्व को एफिडेविट भेजने और भूख हड़ताल की चेतावनी दी है.
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Paonta Sahib News: हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में कांग्रेस संगठन के भीतर नई नियुक्ति के बाद विवाद गहराता जा रहा है. हरप्रीत सिंह ‘रतन’ को मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी में खुलकर विरोध शुरू हो गया है और कार्यकर्ताओं के बीच फूट साफ नजर आ रही है.
कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी
नियुक्ति के खिलाफ कई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को एफिडेविट भेजने की तैयारी शुरू कर दी है. पूर्व भंगानी जोन अध्यक्ष प्रदीप चौहान ठुन्डू ने इस फैसले को गिरिपार क्षेत्र के साथ भेदभाव करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है.
भूख हड़ताल की चेतावनी
प्रदीप चौहान ने ऐलान किया है कि यदि 23 अप्रैल तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वे शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे. इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है.
वरिष्ठ नेताओं ने भी जताई आपत्ति
पूर्व विधायक किरनेश जंग ने भी इस नियुक्ति पर हैरानी जताई है. कई कार्यकर्ता खुलकर और कुछ दबे स्वर में इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिससे पार्टी के भीतर गुटबाजी और बढ़ गई है.
क्षेत्रीय उपेक्षा का आरोप
प्रदीप चौहान का कहना है कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के गिरिपार इलाके की 19 पंचायतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सभी अहम पद शहर और आसपास के क्षेत्रों से ही भरे गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में रोष है.
फिलहाल, इस विवाद ने पांवटा साहिब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है.