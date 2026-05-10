पांवटा साहिब में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दर्जनभर से ज्यादा घायल

Paonta Sahiba News: पांवटा साहिब के संतोखगढ़ क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग डंडों, पत्थरों और धारदार हथियारों के साथ आमने-सामने आ गए। इस खूनी संघर्ष में दर्जनभर से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.

बताया जा रहा है कि यह विवाद नया नहीं है। कुछ दिन पहले भी इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और तनाव की स्थिति बनी थी, जिसका मामला प्रशासन और एसडीएम स्तर पर लंबित बताया जा रहा है.

खेत में बुवाई के दौरान भड़का विवाद

जानकारी के अनुसार, एक पक्ष अपने पुश्तैनी कब्जे वाली जमीन के हिस्से में बुवाई कर रहा था. इसी दौरान दूसरे पक्ष ने जमीन के विभाजन (तक्सीम) को लेकर आपत्ति जताई और काम रुकवाने की कोशिश की. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और खूनी संघर्ष में बदल गई.

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पक्षों के महिला और पुरुष सदस्य भी इस झड़प में शामिल थे और एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर, डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर रहे थे.

पुलिस के सामने भी नहीं थमा विवाद

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण थे कि पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहे. पुलिस को काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाना पड़ा.

घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

दोनों पक्षों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज

पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि जमीन विवाद के कानूनी पहलुओं की भी समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो.

फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.