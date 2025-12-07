Advertisement
ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ? ਤਾਂ ਪਾਓ ਇਹ ਬੀਜ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ!

Papaya Seeds: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ, ਸਹੀ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:13 PM IST

ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ? ਤਾਂ ਪਾਓ ਇਹ ਬੀਜ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ!

Kidney Stone: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪਪੀਤਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ, ਪੱਥਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
-ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ।
-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਮੂਦੀ ਜਾਂ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ
ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ZeePHH ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।)

kidney stonepapaya seedsHealth care tips

