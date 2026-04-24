AAP ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ- ਬਾਜਵਾ

Partap Singh Bajwa on AAP: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ।"
ਆਪ' ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਫਤਵੇ ਦੇ "ਵਪਾਰ" ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।"
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ "ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ" ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰੇ," ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।