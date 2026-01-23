Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3083705
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, ਪਰ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਰਾਨ! ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ Video ਵਾਇਰਲ

IndiGo Air Hostess Kindness Video: ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:41 PM IST

Trending Photos

ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, ਪਰ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਰਾਨ! ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ Video ਵਾਇਰਲ

IndiGo Air Hostess Viral Video: ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Thangtap  (@19_square)

ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ, ਦੋ ਅਜਨਬੀ ਹੱਸਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਆਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ?

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰਾਨ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੈ।

TAGS

Air hostess

Trending news

Kullu News
जलोड़ी जोत में कुदरत का कहर! भारी बर्फबारी में फंसे 5 सैलानी
pathankot bomb threat
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ School ਕਰਵਾਏ ਖਾਲੀ
Air hostess
ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, ਪਰ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਰਾਨ!
AI hiring tools
हायरिंग में AI अब प्रयोग नहीं, बल्कि जरूरी बन चुका है; वर्कफ्लो को दे रहा नया आकार
Satnam Singh Sandhu
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ AI-ਈਨੇਬਲਡ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
AI hiring tools
हायरिंग के बदलते नियम: तेजी से भर्तियां करने से स्मार्ट और रणनीतिक वर्कफोर्स बनाने त
jalandhar encounter police
ਜਲੰਧਰ: ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ‘ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਖ਼ਮੀ
Mandi Accident
मंडी में पहाड़ी दरकने से 150 फीट गहरी खाई में गिरा टिपर, चालक की मौत
Delhi assembly
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ FIR ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਪੂ
bomb threat
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਚ ਗਿਆ ਹੜਕੰਪ