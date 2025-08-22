ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Patiala News: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ, ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:22 PM IST

Patiala News: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀਵਾਲਾ ਹਦੂਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੰਦਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।

ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਜਬਰ ਨਾਲ ਉਤਾਰੀ ਅੰਗੂਠੀ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਟੇਪ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿੰਗ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੁਆਂਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਪੀੜਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਚੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 

