ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

Patran ATM fraud News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਏਟੀਐਮ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 

Patran ATM fraud News: ਪਤੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਰਵਾਣਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਯੂਨਿਅਨ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਠੱਗ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਏਟੀਐਮ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ, ਠੱਗ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

