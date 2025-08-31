Priya Marathe Death: ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2903831
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Priya Marathe Death: ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

Priya Marathe Death: ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਦੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:09 PM IST

Trending Photos

Priya Marathe Death: ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

Priya Marathe Death: ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਦੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੈਂਸਰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮੀਰਾ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2008 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੇਸਾਈ ਸਟਾਰਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਸਮ ਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੱਛੇ ਲਗਤੇ ਹੈਂ, ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਨਾ ਸਾਥੀਆ, ਭਾਗੇ ਰੇ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਵ ਵਰਗੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ।

ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਸੈੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਫੈਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜੇ, ਜਿਗਰ, ਪੇਟ, ਖੂਨ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੰਢਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੰਘ, ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGS

Priya Marathe Death:Priya Marathe passes awayPriya Marathe Death Reasonpunjabi news

Trending news

Ajnala Flood News
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
BDPO Arrest
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Mani Mahesh
भारी बारिश और बादल फटने से मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालु, आपबीती सुनाई
Mani Mahesh
भारी बारिश और बादल फटने से मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालु, आपबीती सुनाई
Priya Marathe Death:
ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
Ajnala news
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ
Punjab school Holiday
ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
Punjab Flood news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
Sri Muktsar Sahib
ਘਿਉ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ
Lehragaga news
ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬੇਟੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ
;