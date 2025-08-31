Priya Marathe Death: ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

Priya Marathe Death: ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਦੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Trending Photos
Priya Marathe Death: ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਦੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੈਂਸਰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮੀਰਾ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਆ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2008 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੇਸਾਈ ਸਟਾਰਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਸਮ ਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੱਛੇ ਲਗਤੇ ਹੈਂ, ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਨਾ ਸਾਥੀਆ, ਭਾਗੇ ਰੇ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਵ ਵਰਗੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ।
ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਸੈੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਫੈਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜੇ, ਜਿਗਰ, ਪੇਟ, ਖੂਨ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੰਢਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੰਘ, ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।