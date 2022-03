Paytm को लेकर बड़ी खबर ! RBI का एक्शन, नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक

चंडीगढ़- पेटीएम (Paytm) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई हैं. आरबीआई (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक ( Paytm Payments Bank) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) फिलहाल अपने प्लेटफार्म पर कोई नया ग्राहक जोड़ नहीं सकेगा, रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आने के बाद बैंक (Bank) पर नये ग्राहक जोड़ने को लेकर रोक लगा दी है.

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अगले आदेश तक नए कस्टमर ( New Customer) जोड़ने पर रोक लगा दी है.

Action against Paytm Payments Bank Ltd under section 35 A of the Banking Regulation Act, 1949https://t.co/tqWfwt7mT3

