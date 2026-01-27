Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3087952
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ; ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

PCS Officer Suspend: ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:12 PM IST

Trending Photos

ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ; ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

PCS Officer Suspend: ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੇਲੀ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਰੇਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੇਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੇਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਮਗਰੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਨਾਤਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?
ਬਰੇਲੀ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

TAGS

PCS Officer SuspendPCS officer Alankar Agnihotripunjabi news

Trending news

PCS Officer Suspend
ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ; ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
The 50 Reality Show
The 50: ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਐਂਟਰੀ! 50 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
PNB Staff Protest Amritsar
ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੇਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
PM Kisan
2000 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Chandigarh railway station
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ; ਕਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ
CM Bhagwan Mann
ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਬੋਲੇ...
investment scam
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ; ਯੂਰੋ ਕੋਇਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
UGC Equity Regulations 2026
ਨਵੇਂ UGC Rules 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
Palampur School Bus Accident
पालमपुर में निजी स्कूल बस पलटी! 6 छात्र और 4 अध्यापक घायल
SBI
Bank Strike: SBI, PNB... ਸਮੇਤ ਇਹ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਠੱਪ