ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਈਮੇਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:17 PM IST

Pension Alert: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਲਿੱਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਲਿੱਪਾਂ ਈਮੇਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPPW) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਕਮ
DoPPW ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:
-ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
-ਹਰ ਮਹੀਨੇ
-ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਭੇਜੋ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

