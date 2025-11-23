ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦਹਸ਼ਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ! 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ?

Baba Vanga Scary Prediction for 2026: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
Baba Vanga Scary Prediction for 2026: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਕੈਲਿਨਿਨਗ੍ਰਾਡ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਯੂਰਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
'ਯੂਰਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ'
ਵੈੱਬਸਾਈਟ WION ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ 2026 ਵਿੱਚ "ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ" ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ "ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਬਾਹੀ" ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾ ਨਹੀਂ
ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ!
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡਰ, ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣ?
ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?