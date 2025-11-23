Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3015592
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦਹਸ਼ਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ! 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ?

Baba Vanga Scary Prediction for 2026: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:53 PM IST

Trending Photos

ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦਹਸ਼ਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ! 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ?

Baba Vanga Scary Prediction for 2026: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਕੈਲਿਨਿਨਗ੍ਰਾਡ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਯੂਰਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

'ਯੂਰਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ'
ਵੈੱਬਸਾਈਟ WION ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ 2026 ਵਿੱਚ "ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ" ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਕੀ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ?

Add Zee News as a Preferred Source

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ "ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਬਾਹੀ" ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾ ਨਹੀਂ

ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ!

ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡਰ, ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣ?

ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

TAGS

Baba Vanga Prediction

Trending news

KL Rahul
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹੱਥ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
Baba Vanga Prediction
ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦਹਸ਼ਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ!
vastu tips
ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ ਇਹ ਪੌਦੇ; ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਰਾਜ਼, ਵਧੇਗਾ ਕਰਜ
Rishabh Pant
‘ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ...’ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਪਤਾਨ ਪੰਤ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਲਾਸ
Patiala Encounter
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! Encouter ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਬੂ
Vivah Panchami 2025
24 ਜਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ? ਜਾਣੋ 2025 'ਚ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਆਹ ਪੰਚਮੀ, ਇਸਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ
Malerkotla fire
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ
numerology
ਇਹਨਾਂ 3 ਮੂਲਾਂਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਧੋਖਾ
CM Bhagwant Mann
CM ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ
Ranveer Singh
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਡਾਂਸ