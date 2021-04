Lockdown 2.0: ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਕੈਸੇ ਭਰੇਗਾ, ਘਰ ਜਾ ਰਹਾਂ ਹੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ।

Ghaziabad: A huge rush of passengers was seen at Kaushambi Bus Station near Anand Vihar as Delhi govt imposed 6-day lockdown.

"When I go somewhere for job, people ask me to come after a month. What will I eat if I won't work? So I'm going home," a labourer from Gorakhpur said. pic.twitter.com/zgtc3lAMMS

— ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2021