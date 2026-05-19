फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! बढ़े दाम, सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील

Petrol Diesel Price Hike: देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ईरान-इजरायल तनाव के बीच ईंधन महंगा हुआ. लोगों से निजी वाहन कम इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है.
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Kullu News: देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बीते सप्ताह केंद्र सरकार द्वारा ईंधन के दामों में 3 रुपये की बढ़ोतरी के बाद मंगलवार सुबह तेल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर का और इजाफा हो गया. लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
मंगलवार को जब वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने पहुंचे, तो नई कीमतें देखकर कई लोग हैरान नजर आए. बढ़ते ईंधन दामों का असर अब लोगों की जेब के साथ-साथ महंगाई पर भी दिखाई देने लगा है.
कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक तनाव का असर
स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके अलावा ईरान-इजरायल तनाव का असर भी वैश्विक तेल बाजार पर पड़ रहा है, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रभावित हो रही हैं.
कुल्लू निवासी Roop Chand ने कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों का दबाव बढ़ रहा है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. उन्होंने लोगों से निजी वाहनों का कम उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की.
उनका कहना है कि यदि लोग ईंधन की खपत कम करेंगे, तो भविष्य में तेल की मांग और कीमतों पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है.
पेट्रोल पंप संचालकों ने दी जानकारी
कुल्लू के पेट्रोल पंप संचालक D. C. Yadav ने बताया कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मंगलवार को फिर पेट्रोल और डीजल महंगे हुए हैं.
उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात, खासकर ईरान-इजरायल तनाव, तेल बाजार को प्रभावित कर रहे हैं. हालांकि फिलहाल पेट्रोल और डीजल के स्टॉक को लेकर किसी तरह की कमी नहीं है और लोगों को पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है.
लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब लोगों की नजर सरकार और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर टिकी हुई है.