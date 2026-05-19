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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, बिलासपुर में पेट्रोल ₹98 प्रति लीटर पहुंचा

Petrol Diesel Price Hike: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव का असर भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दिखने लगा है. बिलासपुर में पेट्रोल ₹98 और डीजल ₹89.94 प्रति लीटर पहुंच गया. लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों की चिंता बढ़ी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 19, 2026, 04:08 PM IST

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, बिलासपुर में पेट्रोल ₹98 प्रति लीटर पहुंचा

Bilaspur News: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर साफ दिखाई देने लगा है. देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 90-90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

इससे पहले 15 मई को पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था. ऐसे में महज पांच दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में कुल 3.90 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है.

बिलासपुर में पेट्रोल ₹98 के करीब
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत करीब 98 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. वहीं डीजल 89.94 रुपये प्रति लीटर और पावर पेट्रोल 106.99 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

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लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर वाहन चालकों और आम लोगों में चिंता बढ़ने लगी है. लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते रहे, तो घरेलू बजट पर इसका बड़ा असर पड़ेगा.

किराए बढ़ने की आशंका
स्थानीय लोगों का मानना है कि ईंधन महंगा होने से निजी वाहनों का सफर तो महंगा होगा ही, साथ ही बस, ऑटो और टैक्सी सेवाओं के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

ऑटो चालकों ने भी कहा कि फिलहाल किराया नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन लगातार बढ़ती तेल कीमतों के चलते भविष्य में किराया बढ़ाना मजबूरी बन सकता है. उनका कहना है कि यदि किराया नहीं बढ़ाया गया, तो उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा.

वैश्विक तनाव का असर
विशेषज्ञों के अनुसार ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच हालिया घटनाक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में बने तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. इसका सीधा असर भारत जैसे तेल आयातक देशों पर पड़ रहा है.

अब लोगों की नजर आने वाले दिनों में पेट्रोलियम कंपनियों और वैश्विक बाजार की स्थिति पर टिकी हुई है.

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