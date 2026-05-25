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Petrol-Diesel Price Hike: लगातार चौथी बार बढ़े दाम, हमीरपुर में पेट्रोल ₹101 के पार; जनता परेशान

Hamirpur News: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी हुई है. हमीरपुर में पेट्रोल ₹101.29 और डीजल ₹93.32 प्रति लीटर पहुंच गया, जिससे आम जनता, व्यापारी और टैक्सी चालक परेशान हैं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 25, 2026, 05:18 PM IST

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Petrol-Diesel Price Hike: लगातार चौथी बार बढ़े दाम, हमीरपुर में पेट्रोल ₹101 के पार; जनता परेशान

Petrol-Diesel Price Hike: देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी की गई है. तेल कंपनियों ने 25 मई से नई दरें लागू कर दी हैं, जिससे आम लोगों की चिंता और बढ़ गई है. आधी रात को पेट्रोल पंप संचालकों को नए रेट जारी किए गए, जिसके बाद सुबह से बढ़ी हुई कीमतें लागू हो गईं.

इस बार पेट्रोल की कीमत में ₹2.71 प्रति लीटर और डीजल में ₹2.86 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले 15, 19 और 23 मई को भी ईंधन के दाम बढ़ाए गए थे. लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आम जनता और कारोबारियों की जेब पर पड़ने लगा है.

हमीरपुर में पेट्रोल ₹101 के पार
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पेट्रोल की कीमत ₹101.29 प्रति लीटर और डीजल ₹93.32 प्रति लीटर पहुंच गया है. बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है.

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स्थानीय व्यापारी राजेश का कहना है कि कारोबार के सिलसिले में उन्हें लगातार यात्रा करनी पड़ती है. पहले जहां हर महीने 10 से 12 हजार रुपए तक खर्च आता था, वहीं अब यह खर्च बढ़कर करीब 20 हजार रुपए तक पहुंचने की आशंका है. उन्होंने सरकार से बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की.

टैक्सी चालकों और कारोबारियों की बढ़ी चिंता
टैक्सी चालक रमेश ने कहा कि ईंधन महंगा होने से उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि किराया बढ़ाना आसान नहीं है, जबकि खर्च लगातार बढ़ रहा है. आने वाले समय में टैक्सी किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

वहीं युवा व्यापारी सुशील शर्मा ने भी बढ़ती कीमतों को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ईंधन सस्ता करने के वादे किए थे, लेकिन अब लगातार कीमतें बढ़ रही हैं. उनका कहना है कि गैस सिलेंडर की महंगाई से लोग पहले ही परेशान थे और अब पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण परिवहन, व्यापार और रोजमर्रा के खर्चों पर असर पड़ने लगा है, जिससे आम जनता राहत की उम्मीद कर रही है.

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