1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ

Petrol Diesel Price Today: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Trending Photos
Petrol Diesel Price: ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, 1 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਪੈਟਰੋਲ (₹/ਲੀਟਰ)
|ਡੀਜ਼ਲ (₹/ਲੀਟਰ)
|ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
|94.72
|87.62
|ਮੁੰਬਈ
|104.21
|92.15
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|103.94
|90.76
|ਚੇਨਈ
|100.75
|92.34
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|94.49
|90.17
|ਬੰਗਲੁਰੂ
|102.92
|89.02
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|107.46
|95.70
|ਜੈਪੁਰ
|104.72
|90.21
|ਲਖਨਊ
|94.69
|87.80
|ਪੁਣੇ
|104.04
|90.57
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|94.30
|82.45
|ਇੰਦੌਰ
|106.48
|91.88
|ਪਟਨਾ
|105.58
|93.80
|ਸੂਰਤ
|95.00
|89.00
|ਨਾਸਿਕ
|95.00
|89.50
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।