Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3024949
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ

Petrol Diesel Price Today: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 01, 2025, 02:01 PM IST

Trending Photos

1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ

Petrol Diesel Price: ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅੱਜ, 1 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਟਰੋਲ (₹/ਲੀਟਰ) ਡੀਜ਼ਲ (₹/ਲੀਟਰ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 94.72 87.62
ਮੁੰਬਈ 104.21 92.15
ਕੋਲਕਾਤਾ 103.94 90.76
ਚੇਨਈ 100.75 92.34
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 94.49 90.17
ਬੰਗਲੁਰੂ 102.92 89.02
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 107.46 95.70
ਜੈਪੁਰ 104.72 90.21
ਲਖਨਊ 94.69 87.80
ਪੁਣੇ 104.04 90.57
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 94.30 82.45
ਇੰਦੌਰ 106.48 91.88
ਪਟਨਾ 105.58 93.80
ਸੂਰਤ 95.00 89.00
ਨਾਸਿਕ 95.00 89.50

ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

petrol diesel price todayPetrol Diesel pricePetrol price

Trending news

petrol diesel price today
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ
Chandigarh Assembly building proposal
MHA ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
mulank 1
1, 10, 19 ਜਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ?
Virat Kohli
ਕੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣਗੇ? 'ਕੋਚ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
. Punjab election
Punjab Election: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ!
gold silver price today
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ
Gurdaspur Encounter
Gurdaspur Encounter: ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ
Cyclone Ditwah
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਸਾਗਰ ਬੰਧੂ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ
HSIIDC
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ HC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ HSIIDC ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ