ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

Petrol Diesel Today Price: ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 12 ਮਈ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 12, 2026, 10:02 AM IST

Petrol Diesel Today Price: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 12 ਮਈ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੈ।

Crude Oil Price Today: ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ $104 ਤੋਂ ਪਾਰ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $104 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਹਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

  • ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ₹94.77 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹87.67 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ₹105.45 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹92.02 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
  • ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ₹103.54 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹90.03 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
  • ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ₹102.92 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹90.99 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
  • ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ₹94.73 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹87.86 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।
  • ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ₹105.23 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹91.49 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
  • ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ₹94.30 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ₹82.45 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  • ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 38 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ ₹101.23 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 41 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ ₹92.81 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।
  • ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ ₹107.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹95.70 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ।
  • ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 22 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ ₹104.94 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ ₹90.41 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ

  • ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ 21 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕੇ 95.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 87.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕੇ 94.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 21 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕੇ 87.98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 8 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕੇ 101.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 92.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

IOC, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IOC, BPCL, ਅਤੇ HPCL ਨੂੰ FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ ₹3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।

