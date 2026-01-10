PF ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ! ਇਸ ਐਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ, EPFO ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ

EPFO ਜਲਦੀ ਹੀ BHIM ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ PF ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ PF ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ UPI ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੋ।
Trending Photos
EPFO New Update: ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੀਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
BHIM ਐਪ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
EPFO ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ NPCI ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ATM ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ BHIM ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ UPI ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਮਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਪੀਐਫ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ PF ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੀਐਫ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
PF ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 75%, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 25%
ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਮਾਪੇ
ਘਰ/ਨਿਵਾਸ: 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਨਿਰਮਾਣ
ਸਿੱਖਿਆ: 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਿਆਹ: ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ/ਭੈਣ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ
ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲਾ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
ਪੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।