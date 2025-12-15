Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3041911
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

PF ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ! UPI - ATM ਤੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ

PF Withdrawal: ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 15, 2025, 05:57 PM IST

Trending Photos

PF ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ! UPI - ATM ਤੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ

Provident Fund: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (PF) ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PF ਨੂੰ UPI ਅਤੇ ATM ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ PF ਸਿੱਧਾ ATM ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਏਬੀਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 2047 ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ 75% ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ PF 
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਪੀਐਫ ਬਕਾਏ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

25% ਪੀਐਫ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੀਐਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ।

UPI ਅਤੇ ATM ਰਾਹੀਂ PF ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂਏਐਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੀਐਫ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਫੰਡ ਦਾ 75% ਸਿੱਧਾ ਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਐਫ ਕਢਵਾਉਣਾ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGS

Provident FundPF withdrawal

Trending news

Punjab Schools
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
kidney damage
Kidney ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ- ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ
Paonta Sahib news
सदियों का इंतजार खत्म, हिमाचल के पशमी में विराजे श्री चालदा महासू महाराज
signs of death
ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਡਰਾਉਣੇ ਸੰਕੇਤ! ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
High court
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ
amritsar block samiti election
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ
Muktsar News
ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Viksit Bharat-JI Ram Ji scheme
ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ; ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ
mughal e azam
65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਗੀਤ ਜੋ Bathroom ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੂਟ