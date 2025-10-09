Cough Syrup Row: ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੰਗਨਾਥਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਲਿਆਏਗੀ

Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:30 AM IST

Cough Syrup Row: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਸ੍ਰੇਸਨ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ, ਰੰਗਨਾਥਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸ਼ਰਬਤ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ₹20,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਲਡਰਿਫ ਸ਼ਰਬਤ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਲਡਰਿਫ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਛਿੱਕ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਡਰੱਗ ਫੈਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ
ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਸੀਡੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹੋਰ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ
ਡੀਸੀਡੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

