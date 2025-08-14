Piracy News: ਪਾਇਰੇਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਬੌਸ IPTV ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ IPTV ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

Piracy News: ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (IPTV) ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੌਸ IPTV, ਗੁਰੂ IPTV, ਟਸ਼ਨ IPTV, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ IPTV, ਵੋਇਸ IPTV, ਇੰਡੀਅਨ IPTV, ਪੰਜਾਬੀ IPTV, ਐਡਮੰਟਨ IPTV, ਬੌਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ IPTV, ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਟ੍ਰੀਮ TV ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ, ਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਲਰਜ਼, ਸੋਨੀ, ਸਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਈਟੀਵੀ, ਸੋਨੀਲਿਵ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਮਨੂਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਂਡਰਾਇਡ/ਲੀਨਕਸ-ਅਧਾਰਤ ਸੈੱਟ-ਟਾਪ ਬਾਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। customer care, ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।