Piracy News: ਪਾਇਰੇਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਬੌਸ IPTV ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ IPTV ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2880171
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Piracy News: ਪਾਇਰੇਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਬੌਸ IPTV ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ IPTV ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

Piracy News: ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:45 AM IST

Trending Photos

Piracy News: ਪਾਇਰੇਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਬੌਸ IPTV ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ IPTV ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

Piracy News: ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਧੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (IPTV) ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੌਸ IPTV, ਗੁਰੂ IPTV, ਟਸ਼ਨ IPTV, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ IPTV, ਵੋਇਸ IPTV, ਇੰਡੀਅਨ IPTV, ਪੰਜਾਬੀ IPTV, ਐਡਮੰਟਨ IPTV, ਬੌਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ IPTV, ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਟ੍ਰੀਮ TV ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ, ਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਲਰਜ਼, ਸੋਨੀ, ਸਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਈਟੀਵੀ, ਸੋਨੀਲਿਵ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਮਨੂਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਂਡਰਾਇਡ/ਲੀਨਕਸ-ਅਧਾਰਤ ਸੈੱਟ-ਟਾਪ ਬਾਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। customer care, ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

TAGS

Piracy NewsIPTVPiracy Exposedpunjabi news

Trending news

Piracy News
ਪਾਇਰੇਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਬੌਸ IPTV ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ IPTV ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
Central government
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ
Punjab Bus Employee Strike
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
faridkot news
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੁਕਵਾਇਆ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਅਗਸਤ 2025
Punjab Police
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ
moga news
ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ
Ludhiana News
ਸਿੰਗਰ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
PRTC strike
ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
;