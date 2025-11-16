PM Kisan 21st Installment: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ! ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

PM Kisan 21 Installment: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ: ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ, ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
PM Kisan 21 Installment: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM Kisan) ਯੋਜਨਾ 2019 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹6,000 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 19 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
1. e-KYC ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
e-KYC ਵਿਕਲਪ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਸਸੀ) 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ
ਇਸ ਦੋ-ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
2. ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਡੀਬੀਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ, ਆਦਿ, ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
3. ਗਲਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ:
ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਲਤ ਹੈ
ਨਾਮ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਗਲਤ IFSC ਕੋਡ
ਗਲਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
ਗਲਤ ਨਾਮ ਸਪੈਲਿੰਗ
ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ