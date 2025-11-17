Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3007054
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, Check ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

PM Kisan Samman Nidhi:  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:29 AM IST

Trending Photos

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, Check ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹6,000 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ:

ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pmkisan.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਨਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ EKYC ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

TAGS

advantage PM Kisan Samman Nidhi

Trending news

Japan Sakurajima volcano
ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਮਾਕਾ! 4 KM ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ
Mata Shri Chintpurni Festival 2025
माता श्री चिंतपूर्णी महोत्सव-2025 संपन्न; समापन समारोह में अमृत मान ने जमाई धूम
Saudi bus accident
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ; ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਗਏ 42 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
Gold-Silver price today
Gold-Silver Price Today: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ Rate
amritsar murder
ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਗਲ਼ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ
Himachal Weather
हिमाचल के 27 शहरों का पारा 10°C से नीचे; 4 जगह माइनस में पहुंचा तापमान
Shubman Gill
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ; ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਉਤੇ ਰਹੱਸ ਬਰਕਰਾਰ
North Zonal Council meeting
ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
Punjab Funds
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
punjab bus strike
ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ