PM Kisan Yojna: 25 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे पैसे....

चंडीगढ़- अगर आपने (PM Kisan Yojna) पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अकाउंट में अबतक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपको 11 वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.

नोएडा जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों के लिए पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी अपडेट करने की समय सीमा 25 मार्च तय की है.

PM Kisan Scheme में इस तरह करें केवाईसी-

-पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आप सबसे पहले इसके ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर क्लिक करें.

-यहां आप इस पोर्टल के Home Page पर क्लिक करें.

-यहां आपके सामने एक टैब खुलेगा जिसमें आपसे आधार की जानकारी मांगी जाएगी.

-यहां आधार नंबर दर्ज करें.

-इसके बाद आप Search बंटन दबाएं. यहां आपसे आधार लिंक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन खुलेगा.

-नंबर डालने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा.

-फिर आधार आथंटिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर फिर से 6 डिजिट का ओटीपी आएगा.

-इस ओटीपी को दर्ज करें.

-इसके बाद Submit बंटन दबाएं.

-eKYC सही तरीके से हो जाने के बाद आपके पास मैसेज आएगा की ई-केवाईसी सही तरह से हो गया है. वहीं अगर पहले ही केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है तो eKYC is already done मैसेज आएगा.

-अगर Invalid का मैसेज आ रहा है तो ऐसे स्थिति में आपके आधार में कोई जानकारी गलत है.

-इसे पहले आधार केंद्र में सही कराएं और उसके बाद दोबारा पूरी प्रक्रिया करके आप ई-केवाईसी के प्रोसेस को पूरा करें.

-ई-केवाईसी होने के बाद आसानी से आपके खाते में 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफर हो जाएगी.

एक सरकारी योजना जिसके माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे.

बता दें कि छोटे और मझले किसानों की मदद के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत हर साल किसानों के खातों में 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है.

यह 6 हजार रुपये 2 हजार रुपये की तीन किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं. Direct Benefit Transfer स्कीम के जरिए किसानों के खातों में पैसे डालें जाते हैं.

अब तक केंद्र सरकार ने किसानों के खातों में इस स्कीम की 10 किस्त ट्रांसफर कर चुकी है. अप्रैल के महीने में इस स्कीम का 11वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी. अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अकाउंट में अबतक ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराया है तो आपको 11 वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.

ऐसे में अब आप तुरंत पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपने अकाउंट का ई-केवाईसी करवाएं. तो चलिए हम आपको आसानी से मोबाइल या लैपटॉप की मदद से ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं.

अधिकारियों ने बताया कि आधार सत्यापन के लिए pmkisan.gov.in पर एक नया लिंक उपलब्ध है. सत्यापन के लिए किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भी प्राप्त होगा. यदि 25 मार्च तक सत्यापन पूरा नहीं होता है, तो किसानों को अप्रैल महीने का लाभ नहीं मिलेगा.