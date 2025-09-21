PM Narendra Modi Speech: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ; ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

PM Narendra Modi Speech: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ" ਦੱਸਿਆ।
PM Narendra Modi Speech: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 'GST ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ' ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਧਾਏਗਾ।"
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ" ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਨਵੇਂ GST ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 5% ਅਤੇ 18% ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਬਣ, ਬੁਰਸ਼, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 5% ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 12% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99%, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 100, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ GST ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਹ GST ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਨਵੇਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਦਮੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ।"