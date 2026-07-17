/ਅੱਜ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਦੌੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

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India First Hydrogen Train: ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੀਂਦ, ਅੱਜ (17 ਜੁਲਾਈ) ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਈਂਧਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਹਰੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ 10 ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਚ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 600 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ
ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟਾਇਲਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰੈਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਚ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੱਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਿਸਟਮ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।