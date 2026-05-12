PM मोदी की ‘सोना न खरीदने’ की अपील से हिमाचल के ज्वेलर्स परेशान, कारोबार ठप होने का डर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एक साल तक सोना न खरीदने’ की अपील के बाद हिमाचल के ज्वेलर्स चिंतित हैं. कारोबारियों ने कहा कि इससे सराफा बाजार और हजारों लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ सकता है.
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Shimla News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद हिमाचल प्रदेश के सराफा कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है. प्रधानमंत्री ने यह अपील देश के फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की थी, लेकिन ज्वेलर्स इसे अपने कारोबार के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल टांगरी ने कहा कि सराफा कारोबार पहले से ही मंदी की मार झेल रहा है. लगातार बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहकों की खरीदारी कम हुई है और अब प्रधानमंत्री की अपील से बाजार पर और नकारात्मक असर पड़ सकता है.
उन्होंने बताया कि पहले जिस मात्रा का सोना 5 से 6 लाख रुपये में खरीदा जाता था, अब उसके लिए 12 से 14 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. महंगे होते सोने की वजह से ग्राहक पहले ही दूरी बना रहे हैं और ऐसे में यह बयान कारोबारियों की चिंता बढ़ाने वाला है.
अतुल टांगरी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में करीब 2500 छोटे-बड़े ज्वेलर्स कारोबार से जुड़े हैं, जबकि लगभग 60 हजार लोगों की रोजी-रोटी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग पर निर्भर है. उनका कहना है कि यदि लोगों ने सोना खरीदना कम कर दिया तो इसका असर हजारों परिवारों पर पड़ेगा.
ज्वेलर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के आर्थिक दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए कहा कि जमीनी हालात अलग हैं और सराफा बाजार पहले से दबाव में है. उन्होंने बताया कि जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ज्वेलर्स संगठनों की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर इस अपील पर पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है.
कारोबारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री के बयान का लोगों की सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यदि लोगों ने इस अपील को गंभीरता से अपनाया तो आने वाले समय में सराफा बाजार के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.