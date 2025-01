PM मोदी ने रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार के तहत तीन स्वदेशी लड़ाकू जहाजों को नौसेना में किया शामिल

Indian Navy: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को मुम्बई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में तीन अग्रणी नौसैनिक लड़ाकू विमानों को राष्ट्र को समर्पित किया, जो रक्षा विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में देश की महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है.

नौसेना में शामिल किये गये तीन जहाजों में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर शामिल हैं.

#WATCH | Mumbai: PM Narendra Modi says, "We have also focused on our faraway islands. Regular monitoring of those islands where no one lives is also being done. Not only this, a new identity of the islands is also being created. They are being given new names...We all know how… pic.twitter.com/rWxEqDnumN

— ANI (@ANI) January 15, 2025