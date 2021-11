PM मोदी की यूपी को बड़ी सौगात, एक्सप्रेस-वे से लोगों को मिलेगा फायदा

चंडीगढ़- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की सौगात दी. नरेंद्र मोदी ने दोपहर उत्तर प्रदेश में 340 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया, जिसे 22,500 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था. इस एक्सप्रेस-वे को बनाने में 36 महीने का वक्त लगा है.

पीएम मोदी ने कहा कि राजमार्ग ‘यूपी को एकजुट करेगा’, उन्होंने कहा कि ‘जब मैंने तीन साल पहले राजमार्ग की आधारशिला रखी थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन यहां एक विमान पर उतरूंगा’ इस राजमार्ग से गरीब, मध्यम वर्ग को लाभ होगा.

#WATCH | Jaguar aircraft carries out a touch and go landing at the 3.2-km long emergency landing field on Purvanchal Expressway in Karwal Kheri, Sultanpur today

(Source: DD) pic.twitter.com/hvY075RrJK

— ANI UP (@ANINewsUP) November 16, 2021