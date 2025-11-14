Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3004159
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'MY Formula' ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

Bihar Assembly Elections 2025: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਮਛਾ (ਤੌਲੀਆ) ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:33 PM IST

Trending Photos

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'MY Formula' ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

Bihar Assembly Elections 2025: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NDA ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 243 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 200 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਮਛਾ (ਤੌਲੀਆ) ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਗਮਛਾ (ਤੌਲੀਆ) ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਮਛਾ (ਤੌਲੀਆ) ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ "ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਐਨਡੀਏ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਕਰ ਢੋਲ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਕੈਂਪਸ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਖੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਅੱਜ, ਮੈਂ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ: ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਅਤੇ 'ਕੱਟਾ-ਆਫ ਸਰਕਾਰ' (ਕੱਟਾ-ਆਫ ਸਰਕਾਰ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਰਜੇਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਕੱਟਾ ਸਰਕਾਰ' (ਕੱਟਾ-ਆਫ ਸਰਕਾਰ) ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰੋਟਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਕਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। 2000 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1,500 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ, 'ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ' (SIR) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਅਤੇ 100% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਿਹਾਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਝੂਠ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ।' ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।

TAGS

Narendra ModiBihar Assembly electionspunjabi news

Trending news

Narendra Modi
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'MY Formula' ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
8th pay commission
69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗਾ! ਜਾਣੋ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ
Tarn Taran By-election
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Punjab news
ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ
Sukhbir singh badal
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
amritsar news
ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
kamini kaushal
ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਫਿਸਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
SAS Nagar Police
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਬੂ
Maithili Thakur
ਕੌਣ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ, ਲੋਕ ਗਾਯਿਕਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਾਜਨੇਤਾ