प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक : How's The Josh पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता बोले-मैंने नहीं उड़ाया था मजाक

नई दिल्ली: पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सुरक्षा में चूक ( Security Breach) के बाद भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई. इस बीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी (Srinivas BV) के एक ट्वीट के बाद बीजेपी नेताओं और नेटिजन्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

दरअसल श्रीनिवास बीवी ने फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के एक पॉपुलर डायलॉग का हवाला देते हुए ट्वीट किया था-, "मोदीजी, हाउज द जोश?" उनके इस कमेंट को सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जोड़कर देखा और बेहद तल्ख प्रतिक्रियाएं दी.

अनुराग दुबे नाम के एक यूजर ने लिखा- अबकी बार 52 सीट भी नहीं मिलेंगी. लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विदेश भाग गया. पंजाब के मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं. शर्म करो. प्रधानमंत्री के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो. पाकिस्तान से मिले हुए हो, शर्म आनी चाहिए.

एक अन्य यूजर सुनीत ने लिखा - तुम कांग्रेसी हो ही जन्मजात देशद्रोही. तुम्हारे लिए चाइना प्रिय है. आज तुम प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ करवाते हो और पूछते हो 'हाउ इज द जोश'. अभी 44 हो न, 4 भी नहीं बचोगे. संसद में 4 सीटें भी नहीं आने वाली. ऐसे ही हाउ इज द जोश बोलते रहो और देश के सुरक्षा से खिलवाड़ करते रहो.

स्मृति ईरानी ने भी लताड़ा

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस को जमकर लताड़ा. उन्होंने कहा, किस बात का उत्सव है उनका, किस बात का जोश है. देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे.

उन्होंने सवाल किया, पंजाब में कांग्रेस सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी? शायद इसीलिए लौटते वक्त प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के लिए संदेश दिया कि ‘जिंदा लौट रहा हूं'. ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी नागरिकों के आशीर्वाद और उनके वोट की ताकत से देश के प्रधानमंत्री बने हैं. उन्हें ध्वस्त करना है तो चुनाव में करते. साजिश रचने की क्या जरूरत थी?

अपनी सफाई में किया ट्वीट

कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी का कहना है कि उनका ट्वीट सुरक्षा चूक के बारे में मजाक नहीं था. भारतीय मीडिया को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया-जब मैंने 2 बजकर 37 मिनट पर यह ट्वीट (How's The Josh) किया तो सभी न्यूज चैनल प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली पड़े रहने के बारे में खबर चला रहे थे. कृपया अपने आप से पूछें, आपने पहली बार टीवी पर सुरक्षा चूक की खबर कब प्रसारित की थी?

Dear Indian Media,

At 2.37 pm today, I tweeted when the news channels were flooded with news of Empty chairs,

Please ask yourself, when did you first air the news of Security Lapse on TV? pic.twitter.com/wTrvX9gxdf

— Srinivas BV (@srinivasiyc) January 5, 2022