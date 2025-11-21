Advertisement
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਭਰਤੀ... 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੇਕੈਂਸੀ, 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ

PNB Recruitment 2025: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ (LBO) ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:40 AM IST

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ (PNB LBO ਖਾਲੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?

PNB Recruitment 2025: ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ? 

ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ?

ਜਨਰਲ, ਓਬੀਸੀ, ਜਾਂ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ₹1,180 ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ₹59 ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, pnb.bank.in 'ਤੇ ਜਾਓ।

'ਭਰਤੀ' ਭਾਗ ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਲਿੰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ?

ਚੋਣ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹48,480 ਤੋਂ ₹85,920 ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ।

 

