Gurugram Encounter: ਗਾਇਕ ਰਾਹੁਲ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰੀਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਆਏ 5 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Gurugram Encounter:  ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਐਸਟੀਐਫ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:56 AM IST

Gurugram Encounter:  ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਐਸਟੀਐਫ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਗਾਇਕ ਰਾਹੁਲ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸ਼ੂਟਰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-93 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਨੋਦ ਉਰਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਹਾ ਮਾਜਰਾ ਝੱਜਰ, ਪਦਮ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾ ਮਾਜਰਾ ਝੱਜਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਰਫ ਆਸ਼ੂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ, ਗੌਤਮ ਉਰਫ ਗੋਗੀ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਹਤਾਸ ਪਿੰਡ ਜਾਜਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਰਾਹੁਲ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਸਿੰਗਰ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰੀਆ 'ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਰੋਡ (SPR) 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਪਕ ਨੰਦਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸਿਰਧਾਨੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਨੰਦਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸਿਰਧਾਨੀਆ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ STF ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਪਰਾਧ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਟੌਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਨੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਚਾਰ ਸ਼ੂਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਗੌਤਮ ਉਰਫ਼ ਗੋਗੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

