ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ Account, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹9,250 ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ, ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ

Post Office Scheme: ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ MIS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ₹4 ਲੱਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹2,467 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 7.4% ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:40 PM IST

Post Office Scheme: ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਅਸਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। MIS ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਲੇਖ-ਜੋਖਾ

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। MIS ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹4 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7.4% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ₹2,467 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਹੈ; ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਧਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੰਡ?

ਇੱਕ ਜਵਾਇੰਟ ਖਾਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਵਾਇੰਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ₹15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ₹15 ਲੱਖ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ₹9,250 ਕਮਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ₹9 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ₹5,550 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ
ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ MIS ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਡ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। MIS ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਘਰ MIS ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮਾਸਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ - ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ।

1. Post Office MIS ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

Post Office MIS ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 7.4% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਜਾਇੰਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ MIS ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ₹4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

₹4 ਲੱਖ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ₹2,467 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

4. MIS ਖਾਤਾ ਕਦੋਂ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ MIS ਖਾਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਚਿਓਰਟੀ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡਾਕਘਰ MIS ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਾਕਘਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 100% ਪੂੰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 (ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

 

 

 

