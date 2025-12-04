Advertisement
ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਯੁਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ) ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 21-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਮਰਪਣ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:08 PM IST

ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ

Yugal Suraksha Yojana: ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ (PLI) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੁਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਕਵਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਬੋਨਸ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ।

ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ
ਅਕਸਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ, 1884 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ।
- ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਅੱਜ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
PLI 1894 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਯੁਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ: ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹20,000 ਦਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਵਰ।
- ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ PLI ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬੋਨਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
- ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ₹1000 ਦੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ₹52 ਦਾ ਬੋਨਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਸਹੂਲਤ
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ—
-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਪਾਲਿਸੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-=ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮੌਤ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ:
-ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ
- ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSU) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਬੈਂਕ, RBI, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
- ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, CA, ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ
- ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ)
- IT, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਊਰਜਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ' ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ: 1 ਸਾਲ → 1 ਜੋੜੋ
5 ਸਾਲ → 3 ਜੋੜੋ
10 ਸਾਲ → 6 ਜੋੜੋ
20 ਸਾਲ → 14 ਜੋੜੋ
24 ਸਾਲ → 24 ਜੋੜੋ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹50 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
-6-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ -1% ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ
-12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ 2% ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ।

